Вбивство українського туриста в ПАР: один із злочинців затриманий



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Місце злочину Фото: iol.co.za

Двоє інших підозрюваних у вбивстві українця перебувають у розшуку

У Південно-Африканській Республіці затримали одного з підозрюваних у вбивстві туриста з України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що українець загинув в результаті отриманих ножових поранень.

«За інформацією посольства України в ПАР, у скоєнні злочину підозрюються три особи, одного з яких було невдовзі затримано з рюкзаком, де знаходились особисті речі загиблого», - повідомили в МЗС.

Двоє інших підозрюваних у вбивстві перебувають у розшуку.

Зазначається, що 29 липня суд району Вінберг провів перше засідання у справі за звинуваченням одного з підозрюваних. Наступне слухання у справі призначене на 21 серпня.

Як заявили в МЗС, посольством України в ПАР в оперативному порядку встановлено та підтримується на постійній основі контакт з компетентними органами та дружиною загиблого громадянина України з метою узгодження процедурних питань, пов’язаних з репатріацією тіла померлого та надання необхідної консульської допомоги.

Раніше повідомлялося, що українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР. На 44-річного чоловіка напали під час сходження по гірській стежці.

Посольство України в ПАР відстежує ситуацію з розслідуванням вбивства українського туриста у м. Кейптаун.