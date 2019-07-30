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    Вбивство українського туриста в ПАР: один із злочинців затриманий

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    Місце злочину - Вбивство українського туриста в ПАР: один із злочинців затриманий
    Місце злочину
    Фото: iol.co.za

    Двоє інших підозрюваних у вбивстві українця перебувають у розшуку

    У Південно-Африканській Республіці затримали одного з підозрюваних у вбивстві туриста з України.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.

    Зазначається, що українець загинув в результаті отриманих ножових поранень.

    «За інформацією посольства України в ПАР, у скоєнні злочину підозрюються три особи, одного з яких було невдовзі затримано з рюкзаком, де знаходились особисті речі загиблого», - повідомили в МЗС.

    Двоє інших підозрюваних у вбивстві перебувають у розшуку.

    Зазначається, що 29 липня суд району Вінберг провів перше засідання у справі за звинуваченням одного з підозрюваних. Наступне слухання у справі призначене на 21 серпня.

    Як заявили в МЗС, посольством України в ПАР в оперативному порядку встановлено та підтримується на постійній основі контакт з компетентними органами та дружиною загиблого громадянина України з метою узгодження процедурних питань, пов’язаних з репатріацією тіла померлого та надання необхідної консульської допомоги.

    Раніше повідомлялося, що українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР. На 44-річного чоловіка напали під час сходження по гірській стежці.

    Посольство України в ПАР відстежує ситуацію з розслідуванням вбивства українського туриста у м. Кейптаун.

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