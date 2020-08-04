Вчені КПІ спрогнозували, коли українці набудуть колективний імунітет від коронавірусу



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За темпами приросту кількості інфікованих Україна, у порівнянні з країнами Європи, має досить негативну тенденцію

Учені КПІ оприлюднили результати дослідження поширення коронавірусу в Україні протягом серпня цього року.

Повідомляється, що ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру. Моральна втома населення від перебування в режимі ізоляції, економічні чинники, настання періоду літнього відпочинку суттєво змінили умови протидії поширенню хвороби. Переважна більшість населення країни повернулася до звичайного способу життя, нехтуючи елементарними засобами захисту від коронавірусної інфекції. Його мобільність зросла до 150% у порівнянні з початком року. Внаслідок цього у червні – липні 2020 року відбулася серія стрімких сплесків захворювання, що призвела до подвоєння-потроєння кількості щоденно інфікованих (антирекорд – 1 310 осіб на день – був досягнутий 23 липня 2020 року) з тенденцією до подальшого наростання захворюваності.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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За темпами приросту кількості інфікованих осіб Україна, у порівнянні з країнами Європи, має досить негативну тенденцію, тому включена до групи країн червоної зони, громадянам яких ускладнено відвідання Євросоюзу.

Результати прогнозного моделювання поширення хвороби, отримані з використанням множини різних методів, а саме: методу подібності в математичному моделюванні; рекурентної нейронної мережі (LSTM); нейронної мережі Back Propagation (BPNN), показують, що в серпні прогнозні тренди мають високу волатильність і тенденцію коливання кількості щоденно інфікованих осіб у діапазоні 800–1 500.

Коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим (К=0.807). Ґрунтуючись на цій залежності, зроблено передбачення, що за умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів (коефіцієнт зростання упродовж останніх двох місяців становив приблизно 1,55 на місяць) кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч.

Такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60–70% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися протягом року. Його суттєве пришвидшення можливе лише в результаті масової вакцинації населення, що на даний час є важко передбачуваним явищем.

Нагадаємо, станом на 4 серпня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків коронавірусу: Covid-19 заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

За минулу добу в Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Києві.