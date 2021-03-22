Оксфордський університет оприлюднив результати випробувань вакцини AstraZeneca

Вакцина компанії AstraZeneca показала високий рівень захисту від Covid-19

Оксфордський університет оприлюднив результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Вони показали безпечність препарату.

Про це сказано в повідомленні на сайті університету.

Дослідження пройшли у США, Чилі і Перу. У них взяли участь понад 32 тисячі добровольців усіх вікових груп. Їм вводили або дві дози препарату або плацебо з інтервалом у чотири тижні.

«Дані показують, що вакцина на 79% ефективна проти Covid-19 із симптомами і на 100% ефективна проти важкого або критичного перебігу захворювання», - йдеться в повідомленні.

Професор Сара Гілберт, один з розробників препарату, зазначила, що вакцина компанії AstraZeneca показала високий рівень захисту від Covid-19 в багатьох країнах і серед людей різного віку. «Ми сподіваємося, що це призведе до ще ширшого використання вакцини», - заявила вона.

Гілберт зазначила, що випадки, коли у людей виникали проблеми зі здоров'ям після вакцинації, були завжди, проте це не означає, що їх викликав саме препарат.

Нагадаємо, дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання.

Раніше Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

В Україні зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Джерело: РБК-Україна