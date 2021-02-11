Путін пояснив, чому не спішить вакцинуватися «Спутником V»

Путін обов'язково вакцинується «Спутником V», але не зараз

У президента РФ вже заплановано два щеплення. Треба обрати першочергове

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що зараз йому нема потреби вакцинуватися, але він обов'язково зробить це до наступної осені.

Про це Путін заявив на зустрічі з головними редакторами ЗМІ, – пишуть російські видання.

Найближчим часом президент РФ планує щепитися від грипу і пневмокока, тому йому потрібно розуміти, коли краще зробити щеплення від коронавируса.

Одне Путін знає напевне, він не буде «мавпувати» і робити щеплення на камеру. Але вакцинуватися йому потрібно, бо восени заплановано багато поїздок. Звісно, це буде російська вакцина «Спутник V».

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», конкретно заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину,

Згодом, у Путіна відреагували на відмову України від російської вакцини. Пєсков висловив думку, що в Україні є ті, «хто хотів би скористатися російською вакциною, і,очевидно, що кількість таких людей абсолютно чимала».

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.