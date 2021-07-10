Чи можне справжнє м'ясо замінити рослинним: вчені провели дослідження

Найбільші відмінності були у вітамінах, амінокислотах і типах насичених і ненасичених жирних кислот у цих продуктах

Американські вчені з Дюкського університету проаналізували харчову цінність м’яса і зробили важливе зауваження для його шанувальників. Про це інформує EurelAlert.

Вчені порівняли 18 відомих рослинних альтернатив м'яса з 18 зразками яловичого фаршу. У кожному зразку вони виміряли кількість метаболітів – невеликих молекул, з яких складаються поживні речовини. Виявилося, що яловичина містить 22 метаболіти, яких немає в рослинних замінниках. Тим часом рослинне м'ясо містило 31 метаболіт, якого не було в яловичому. Найбільші відмінності були у вітамінах, амінокислотах і типах насичених і ненасичених жирних кислот у цих продуктах.

Хоча деякі альтернативи м'яса містять достатньо білка і вітамін B12, кілька метаболітів, життєво важливих для здоров'я людини, присутні винятково в яловичині.

«Ці поживні речовини важливі для нашого мозку та інших органів, включаючи м'язи, – сказав автор дослідження Стефан ван Вліт. – Люди, що дотримуються веганської дієти, теж можуть вести здоровий спосіб життя. Але є велика різниця між м'ясом і рослинним м'ясом. Споживачі мають знати, що справжнє м'ясо і альтернативні рослинні продукти не є взаємозамінними з точки зору харчування. Не можна сказати, що одне краще за інше. Рослинні і тваринні продукти можуть доповнювати одне одного, тому що вони містять різні поживні речовини».

Додамо, що закупівельні ціни на свиней забійних кондицій повинні знизитися. Ключова причина – зменшення попиту, оскільки наразі споживачі надають перевагу свіжим овочам. Так вважають в аналітичному відділі Асоціації «М'ясної галузі».

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