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    Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 650 нових хворих

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    8 липня було госпіталізовано 396 українців з Covid-19 - Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 650 нових хворих
    8 липня було госпіталізовано 396 українців з Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 396 осіб;
    • летальних випадків – 12;
    • одужало – 885 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18 341 особу,
    • методом ІФА – 7 954 особи,
    • експрес-тестами – 15 312 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 240 246 осіб;
    • одужало – 2 176 110 осіб;
    • летальних випадків – 52 572;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

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    Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу 7 липня.

    Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 650 нових хворих