Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 650 нових хворих

8 липня було госпіталізовано 396 українців з Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 396 осіб;

летальних випадків – 12;

одужало – 885 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 341 особу,

методом ІФА – 7 954 особи,

експрес-тестами – 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 240 246 осіб;

одужало – 2 176 110 осіб;

летальних випадків – 52 572;

проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу 7 липня.

Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.