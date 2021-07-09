Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 650 нових хворих
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 396 осіб;
- летальних випадків – 12;
- одужало – 885 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 341 особу,
- методом ІФА – 7 954 особи,
- експрес-тестами – 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 240 246 осіб;
- одужало – 2 176 110 осіб;
- летальних випадків – 52 572;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
Як відомо, вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу 7 липня.
Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.