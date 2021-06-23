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    Ціна на м'ясо в Україні цього тижня зміниться: експерти озвучили цифри

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    У літній сезон збільшується попит на сезонні овочі та фрукти, а попит на м'ясо зменшується - Ціна на м'ясо в Україні цього тижня зміниться: експерти озвучили цифри
    У літній сезон збільшується попит на сезонні овочі та фрукти, а попит на м'ясо зменшується

    Попит на м'ясо з початку літа досить низький через низьку купівельну спроможність, відзначають аналітики

    Цього тижня закупівельні ціни на свиней забійних кондицій повинні знизитися. Ключова причина – зменшення попиту, оскільки наразі споживачі надають перевагу свіжим овочам. Так вважають в аналітичному відділі Асоціації «М'ясної галузі», пише Seeds.

    Зазначається, що за період із 21 до 27 червня середні ціни мають бути 43-44 грн/кг на свиней у живій вазі з ПДВ 14%, що в перерахунку на ПДВ 20% становить 46-47 грн/кг.

    «Попит на м'ясо з початку літа досить низький через низьку купівельну спроможність. Зокрема, в літній сезон збільшується попит на сезонні овочі та фрукти, а попит на м'ясо зменшується. Єдиним стимулом збільшення попиту є зменшення ціни», – кажуть експерти.

    Зазначимо, ціни на полуницю в останні тижні впали вдвічі, хоча ще кілька тижнів тому обсяги товару на ринку були меншими, а ціни – вищими, ніж 2020 року. Зараз полуницю можна купити по 50 гривень за кілограм замість 120-140 грн / кг.

    Нагадаємо, в Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими.

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    Теги: продукти ціни їжа овочі фрукти м'ясо
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    Ціна на м'ясо в Україні цього тижня зміниться: експерти озвучили цифри