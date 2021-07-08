Розвідка Південної Кореї дізналася про стан здоров'я Кім Чен Ина: втратив до 20 кг

У схудлого лідера начебто немає серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною

Південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який нещодавно різко втратив у вазі. За даними Bloomberg, свіжу інформацію отримали розвідники в КНДР.

Депутат Кім Бен Кі зазначив, що Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час. При цьому він підкреслив, що у схудлого лідера немає серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною.

За словами політика, Кім Чен Ин продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї.

Зазначимо, наприкінці червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Він вважає, що криза виникла в сфері безпеки республіки та її населення.

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

Також Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».

Також КНДР відмовилась від участі в Олімпіаді у Токіо через коронавірус. Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення – ситуація, пов'язана з поширенням коронавірусу.