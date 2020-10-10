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    Вчені виявили нову стадію еволюції людини

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    За останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції - Вчені виявили нову стадію еволюції людини
    За останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції

    У сучасної людини зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія, - дослідники

    Вчені з Австралії виявили нову стадію еволюції сучасної людини, у якої зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія. Про це йдеться у звіті вчених Університету Flinders, що в Південній Австралії.

    «Все більше дітей у світі народжується, не маючи закладених у щелепі зубів мудрості», – заявляють науковці, проаналізувавши дані розвитку людини за останні 250 років.

    За їхніми словами, за останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції.

    «У сучасних людей, порівняно з їхніми відносно нещодавніми предками, обличчя стало меншим, з'явилася додаткова артерія на передпліччі, а у ногах – додаткові кістки», – стверджують дослідники.

    Зазначається, що більшість людей народжуються із зубами мудрості, які у підлітковому віці, або пізніше, починають виходити назовні. Вчені вважають, що ці зуби потрібні були людям у стародавні часи для пережовування сирої чи дуже твердої їжі, втім тепер вони стають зайвими.

    «Оскільки обличчя стає меншим, для зубів мудрості не залишається багато місця, бо щелепа зменшилась», – констатує доктор Теган Лукас із Університету Фліндерс.

    Науковці підкреслюють, що про швидкі еволюційні зміни свідчить також поява додаткової артерії у передпліччі людини. Раніше діти народжувались із цією артерією і вона швидко зникала, втім тепер кожна третя людина має цю кровоносну судину до кінця свого життя.

    «У дослідженні також йдеться, що все більше людей у світі народжується з додатковою маленькою кісточкою позаду коліна, що називається фабелла. Раніше вважалось, що цю кістку людина втратила під час еволюції. У стопі людини вчені помітили також додаткові суглоби, які з'єднують кістки», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, до 1 млн видів рослин і тварин знаходяться під загрозою зникнення.

    здоров'я діти наука
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