Вчені знайшли кладовище майя у підводній печері Мексики

Частина людських кісток, вік яких становить близько 9 тисяч років, здається, мають на собі сліди вогню

Вчені Національного інституту антропології та історії Мексики знайшли 198 стародавніх артефактів і останків живих істот всередині величезної печери Сак-Актун. Серед знахідок, які вже виявили археологи, є людські останки, в тому числі скелети, пише Science Alert. Цікаво, що частина людських кісток, вік яких становить близько 9 тисяч років,



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Частина людських кісток, вік яких становить близько 9 тисяч років, здається, мають на собі сліди вогню

Вчені Національного інституту антропології та історії Мексики знайшли 198 стародавніх артефактів і останків живих істот всередині величезної печери Сак-Актун.

Серед знахідок, які вже виявили археологи, є людські останки, в тому числі скелети, пише Science Alert.

Цікаво, що частина людських кісток, вік яких становить близько 9 тисяч років, здається, мають на собі сліди вогню. Таким чином, дослідники припустили, що діяльність людини в цьому регіоні почалася на тисячу років раніше, ніж вважалося раніше.

Є версія, що печера служила для древніх майя кладовищем і місцем священного культу. Зокрема, серед знахідок учені виділяють статуетку бога торгівлі. Крім того, можливо, що місце використовувалося для жертвоприношень.

«Торговці слідували встановленими маршрутами і використовували ці місця в якості ритуальних пунктів паломництва, вони робили зупинки на вівтарях і священних місцях і вони залишили там свій слід», - сказав на прес-конференції глава дослідницької групи підводний археолог Гільєрмо де Анда з Національного інституту антропології та історії Мексики.

Де Анда передбачає, що люди, мабуть, фактично не жили в підводній печері, але наважувалися спускатися в неї в періоди сильної посухи для пошуку води. Але печера і культура племен були, проте, нерозривно пов'язані, а дайвери знайшли під водою численні приклади кераміки епохи майя та інші вироби, а також структуру, яка нагадує сходи.

Всередині печери дослідники виявили також скам'янілості тварин часів останнього льодовикового періоду, в тому числі гігантських лінивців і ведмедів, а також останки вимерлої слоноподібної тварини з сімейства Gomphotheriidae. За словами вчених, печера була пасткою для тих, хто в неї з необережності впав.

Нагадаємо, в середині січня 2018 року група дослідників виявила на півдні Мексики в штаті Кінтана-Роо найбільшу в світі затоплену печеру, протяжність якої - 347 км. Вченим вдалося з'ясувати, що дві великі печерні системи — Сак-Актун і Дос Охос з'єднані між собою. Зв'язок цей шукали чотирнадцять років.

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