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    Вчені знайшли мутацію коронавірусу проти якої безсильні антитіла

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    Вчені знайшли мутацію коронавірусу - Вчені знайшли мутацію коронавірусу проти якої безсильні антитіла
    Вчені знайшли мутацію коронавірусу

    Одна мутація маскувала вірус від усіх видів антитіл, а деякі маскувалися вибірково від одного з трьох антитіл

    Вчені знайшли мутацію коронавірусу, яка дозволяє «вислизати» від антитіл, тому що вони не розпізнають вірус.

    Про це пише Nature з посиланням на препринт дослідження.

    Фахівці Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона досліджували всі мутації коронавірусуа, які запобігають зв'язуванню трьох моноклональних антитіл.

    Виявилося, що деякі мутації стосувалися білкового сегмента, який називається рецептор-зв'язуючий домен (RBD). Цей рецептор вірус використовує, щоб проникати в клітини. Одна з мутацій маскувала вірус від антитіл, а інші вислизали від одного з трьох антитіл.

    Наразі поки мало подробиць відкриття, наукова робота ще повинна пройти рецензування експертною групою. До слова, стійкв до набору антитіл мутація, яку зафіксували попередньо в Європі, зокрема — в Нідерландах і Данії.

    Всього в світі з початку пандемії зареєстровано 66 млн хворих, 45 млн одужали, більше 1,5 млн людей померли. 

    Теги: вірус коронавірус
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