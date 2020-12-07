Вчені знайшли мутацію коронавірусу проти якої безсильні антитіла

Одна мутація маскувала вірус від усіх видів антитіл, а деякі маскувалися вибірково від одного з трьох антитіл

Вчені знайшли мутацію коронавірусу, яка дозволяє «вислизати» від антитіл, тому що вони не розпізнають вірус.

Про це пише Nature з посиланням на препринт дослідження.

Фахівці Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона досліджували всі мутації коронавірусуа, які запобігають зв'язуванню трьох моноклональних антитіл.

Виявилося, що деякі мутації стосувалися білкового сегмента, який називається рецептор-зв'язуючий домен (RBD). Цей рецептор вірус використовує, щоб проникати в клітини. Одна з мутацій маскувала вірус від антитіл, а інші вислизали від одного з трьох антитіл.

Наразі поки мало подробиць відкриття, наукова робота ще повинна пройти рецензування експертною групою. До слова, стійкв до набору антитіл мутація, яку зафіксували попередньо в Європі, зокрема — в Нідерландах і Данії.

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано 66 млн хворих, 45 млн одужали, більше 1,5 млн людей померли.