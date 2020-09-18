NASA виявило на Юпітері шторм, який здатний поглинути Землю
Знімок шторму на Юпітері був зроблений 25 серпня поточного року, коли планета перебувала на відстані 653 мільйони кілометрів від Землі
Шторм рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину
Експерти з космічного агентства США за допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері.
Про це йдеться в повідомленні NASA в Instagram, опублікованому в четвер, 17 вересня.
Відзначається, що червоний шторм досить сильний, щоб поглинути Землю. Водночас інший шторм, який, за даними агентства, був також червоним, але став білим, так само бушує, але він значно слабкіший від першого.
Крім того, на зображенні видно один із супутників планети-гіганта – Європу.
Переглянути цей допис в Instagram
What did Hubble find in its newest images of Jupiter? The Great Red Spot, a storm big enough to swallow Earth, continues to shrink. Beneath it, the “Red Spot Jr.” rages on and is changing color again, while a new storm brews in the northern hemisphere. Hubble observed the stormy planet in multiple wavelengths last month when Earth was at its closest to Jupiter for the year...which was still a distance of 406 million miles! Learn more at the link in our bio. Credits: NASA, ESA, STScI, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL team #NASA #Hubble #Jupiter #planet #new #storm #universe #cosmos #telescope #astronomy
Як зазначено на офіційному сайті Hubble, знімок був зроблений 25 серпня поточного року, коли планета перебувала на відстані 653 мільйони кілометрів від Землі.
«Унікальна і захоплива деталь нового знімка Hubble – яскравий, білий і розтягнутий шторм у північних широтах, що рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину», – зазначено в повідомленні.
До слова, NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів.
Також повідомлялося, що вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі.