NASA виявило на Юпітері шторм, який здатний поглинути Землю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знімок шторму на Юпітері був зроблений 25 серпня поточного року, коли планета перебувала на відстані 653 мільйони кілометрів від Землі Фото: NASA

Шторм рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину

Експерти з космічного агентства США за допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері.

Про це йдеться в повідомленні NASA в Instagram, опублікованому в четвер, 17 вересня.

Відзначається, що червоний шторм досить сильний, щоб поглинути Землю. Водночас інший шторм, який, за даними агентства, був також червоним, але став білим, так само бушує, але він значно слабкіший від першого.

Крім того, на зображенні видно один із супутників планети-гіганта – Європу.

Як зазначено на офіційному сайті Hubble, знімок був зроблений 25 серпня поточного року, коли планета перебувала на відстані 653 мільйони кілометрів від Землі.

«Унікальна і захоплива деталь нового знімка Hubble – яскравий, білий і розтягнутий шторм у північних широтах, що рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину», – зазначено в повідомленні.

До слова, NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів.

Також повідомлялося, що вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі.