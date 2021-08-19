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    Експерт б’є на сполох: на заході та сході України – два потужні осередки коронавірусу

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    Істребін: Нова хвиля захворюваності накриє країну набагато швидше, ніж це було у січні - Експерт б’є на сполох: на заході та сході України – два потужні осередки коронавірусу
    Істребін: Нова хвиля захворюваності накриє країну набагато швидше, ніж це було у січні
    Фото з відкритих джерел

    У п’ятірці лідерів за кількістю хворих Київ, Одеська, Харківська, Тернопільська та Чернівецька області

    Зростання захворюваності на Covid-19 одразу в двох частинах країни – на заході та сході свідчить про те, що нова хвиля накриє Україну набагато швидше, ніж це було у січні. Про це у Facebook написав мережевий аналітик Євген Істребін.

    «У нас новий рекорд +1560. Судячи з того, як збільшується кількість хворих, нова хвиля захворюваності накриє країну набагато швидше, ніж це було у січні. Зростання одразу у двох регіонах нічого хорошого нам не принесе», – попередив Істребін.

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    У п’ятірці лідерів за кількістю хворих Київ, Одеська, Харківська, Тернопільська та Чернівецька області

    За даними МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

    До слова, за добу 18 серпня в Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків Covid-19.

    На думку колишнього заступника Супрун, напередодні 1 вересня треба вакцинувати вчителів, а не дітей.

    Тим часом фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я коронавірус Євген Істребін
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    Експерт б’є на сполох: на заході та сході України – два потужні осередки коронавірусу