Вчені з'ясували, що вивчення іноземних мов знижує ризик деменції



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Канадські вчені з'ясували, що черниці, які вивчали іноземні мови, мали менший ризик деменції

Дослідники виявили, що письмова лінгвістика зробила навіть більший вплив на зниження ризику недоумства, ніж здатність говорити різними мовами

Вивчення чотирьох і більше мов може допомогти знизити ризик розвитку деменції. Про це свідчать результати дослідження канадських вчених, повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

«Наявність здатності до вивчення мов може допомогти знизити ризик розвитку деменції», - йдеться у повідомленні.

У новому дослідженні, проведеному вченими з Університету Ватерлоо, було досліджено 325 римсько-католицьких черниць віком від 75 років. Жінок попросили розповісти, скількома мовами вони говорять, також було проаналізовано 106 зразків їх письмових робіт.

Результати, опубліковані у Журналі Хвороби Альцгеймера, показали, що тільки у 6 % черниць, які говорять чотирма або більше мовами, розвивається деменція, в порівнянні з 31 % тих, хто говорить тільки однією мовою.

Коли дослідники проаналізували письмові роботи черниць, вони виявили, що письмова лінгвістика зробила навіть більший вплив на зниження ризику недоумства, ніж здатність говорити різними мовами.

«Мова - це складна здатність людського мозку, і перемикання між різними мовами вимагає гнучкості пізнавальних здібностей. Тому додаткові розумові вправи мультілінгвів (людей, які говорять декількома мовами, - ред.) під час розмови чотирма або більше мовами мають сенс: вони допомогають їхньому мозку бути в йкращій формі, ніж у людей, які володіють однією мовою », - прокоментувала результати дослідження нейроепідеміолог Сюзанна Т'яс, яка спеціалізується на подовжніх дослідженнях деменції.