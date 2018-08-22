Вдова вбитого екс-депутата Жука втекла в РФ та попросила політичного притулку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина Анатолія Жука зникла через кілька днів після вбивства чоловіка

Вдова, донька та колишній водій екс-депутата втекли до Росії

Вдова колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука, якого вбили 2 серпня, утекла до Росії із донькою. Разом із нею також виїхав до РФ колишній водій депутата.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

«Ми отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані безвісно зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня колишнього керівника Сумського осередку «Ліберально-демократичної партії» Анатолія Жука, перебувають у РФ», - написав Аброськін.

За даними поліції, жінка була затримана прикордонниками Росії під час незаконного перетину кордону в районі села Єлизаветівка Курської області.

«Не зрозуміло за яких обставин, але вдова та колишній водій запросили у РФ політичного притулку», - зазначив Аброськін.

Він наголосив, що вдова екс-депутата, яка під час вбивства перебувала поряд з ним, після вбивства чоловіка відмовлялася співпрацювати з поліцією, «посилаючись на свій хворий стан».

«Однак таке «погане самопочуття» не завадило їй вночі перейти кордон», - додав заступник глави Нацполіції.

Нагадаємо, у поліції припускають, що до вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його зникла дружина.

Як відомо, поліція розслідує зникнення сім'ї та водія застреленого екс-депутата Жука як умисне вбивство.

Нагадаємо, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука.