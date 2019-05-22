Вдова вийшла на одиночний пікет під Адміністрацію президента (фото)



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«Ви збираєтеся домовлятися із вбивцями?» - поцікавилася у Зеленського жінка, у якої росіяни під час обстрілу вбили чоловіка Фото: facebook.com/EuroMaydan

У жінки в серпні 2014 року на Донбасі загинув чоловік

У середу, 22 травня, біля будівлі Адміністрації президента у Києві проходить одиночний пікет дружини вбитого на Донбасі українського військового.

Про це повідомляється на сторінці ЄвроМайдан – EuroMaydan у соцмережі Facebook, де опубліковане фото з акції.

Жінка, яка вийшла на Банкову під будівлю АП, тримає в руках плакат з надписом: «11 серпня 2014 року під час арт-обстрілу с. Степанівка 17 омсбр та 18 омсбр з території Росії було вбито мого чоловіка. Ви збираєтеся домовлятися із вбивцями?».

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.