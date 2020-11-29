Вечірка так собі: у Росії під час гулянки під колесами БТР загинув бізнесмен

Тематичну вечірку проводили невстановлені працівники одного з підприємців

У Санкт-Петербурзі БТР переїхав 38-річного підприємця під час тематичної вечірки.

Про це повідомляє прес-служба слідчого комітету Санкт-Петербурга.

«З матеріалів кримінальної справи виходить, що 28 листопада 2020 року на території Красносільського району невстановлені працівники одного з індивідуальних підприємців надавали платні послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживача, по організації та проведенню заходу в військовому стилі (організація етапів військово-польового виходу)», – йдеться у повідомленні.

На святі надавали певні послуги, не дотримуючись заходів безпеки. Це призвело до загибелі чоловіка.

Уточнюється, що наразі проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин того, що сталося. Розслідування кримінальної справи триває

За інформацією російських ЗМІ, загиблим є бізнесмен Андрій Кожевін. Крім того, його вітчим, ймовірно, є мільярдером та очільником відомої будівельної компанії.

Нагадаємо, під Києвом громадяни Туреччини та Азербайджану спалили машину ресторатору.