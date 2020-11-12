Велика Британія перша в Європі перетнула позначку 50 тисяч смертей від Covid-19

Британія стала п'ятою країною, яка перетнула позначку в 50 000 смертей від коронавірусної хвороби – після США, Бразилії, Індії та Мексики

Від початку епідемії в країні 50 365 людей померли протягом 28 днів після позитивного тесту на Covid-19

Велика Британія стала першою країною в Європі, де було зареєстровано 50 000 випадків смерті від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що від початку епідемії в країні 50 365 людей померли протягом 28 днів після позитивного тесту на Covid-19. З них 595 осіб померли за останні 24 години.

Британія стала п'ятою країною, яка перетнула позначку в 50 000 смертей від коронавірусної хвороби – після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що цифри показують, незважаючи на надії на вакцину, що «ми ще не вийшли з лісу».

За даними уряду, в середу було зареєстровано ще 22 950 випадків захворювання.

З початку епідемії у Британії було зареєстровано близько 1,2 мільйона підтверджених випадків захворювання, і більше 185 000 осіб були госпіталізовані з вірусом.

Як повідомлялося, у світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини. Від початку пандемії одужало 36 677 483 особи, а кількість померлих зросла до 1 289 752 людей.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.