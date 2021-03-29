«Велике будівництво»: в Укравтодорі повідомили про оновлення важливої траси

Траса Р-15 стала одним з перших у регіоні об'єктів президентської програми «Велике будівництво»

Державне агентство автомобільних доріг України розпочало оновлення траси Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, яка з'єднує Львівську та Волинську області. Про це повідомляє пресслужба Укравтодор у Facebook.

Зазначається, що траса Р-15 стала одним з перших у регіоні об'єктів президентської програми «Велике будівництво», на якій цьогоріч вже проходять дорожньо-ремонтні роботи.

За інформацією Укравтодору, ремонт автомобільної дороги Р-15 почали ще у 2017 році в рамках поточного середнього ремонту. На сьогодні маємо повністю відремонтовані 20 км на ділянці від міста Червоноград до міста Великі Мости. Наразі роботи ведуться на відрізку Острів – кордон Волинської та Львівської областей, а це 25-кілометрова ділянка.

Для прискорення ремонту на дорозі працюють одночасно кілька бригад, які розпушують старе дорожнє покриття, проводять регенерацію основи з додаванням щебенево-піщаної суміші з цементом і втрамбовують шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

На цей час заасфальтовані вже 9 км дороги. Одночасно здійснюється також облаштування узбіч і кюветів.

Додамо, що найближчим часом в Україні можуть збудувати перший автобан. «Укравтодор» підписав меморандум, який дозволить провести конкурс і знайти приватного інвестора.