Венеціанська комісія перевірить український закон про мову



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Україна представила свій мовний закон на розгляд Венеціанської комісії

Венеціанська комісія (Комісія за демократію через право Ради Європи) отримала запит оцінити український закон про мову.

Як зазначено в повідомленні, поширеному в четвер прес-службою Ради Європи, 22 травня президент Венеціанської комісії отримав лист із проханням до Венеціанської комісії надати висновок щодо закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної мови». Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону». 22 травня постійний представник України Володимир Єльченко написав листа чинному президентові Ради безпеки ООН Діану Тріаншаху Джані, у якому пояснив абсурдність спроб Росії обговорити на Радбезі український мовний закон.

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.