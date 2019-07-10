Венедиктову дозволили відвідати пропагандиста Вишинського у київському СІЗО



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Головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов сьогодні приїхав у Київ





Російський журналіст зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це особистий лист

Головний редактор російської радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов отримав пропозицію від української влади відвідати керівника порталу «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в СІЗО, і зараз він прямує туди.

«Мені запропонували відвідати Вишинського в СІЗО. Вже їду», - сказав «Інтерфаксу» Венедиктов.

У середу вдень він повідомив, що передав президенту України Володимиру Зеленському листа від матері Вишинського. Після цього його попросили протягом години почекати відповіді. Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це особистий лист.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд уже кілька разів подовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення. Нині в Києві відбуваються засідання суду у справі Вишинського.

Його адвокат Андрій Доманський раніше розповідав, що 3 липня проситиме суд відпустити клієнта під особисте зобов’язання. Діючий запобіжний захід у вигляді арешту без права застави обраний до 22 липня.

Нагадаємо, Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання Вишинського.