Головний редактор «Эха Москвы» передав Зеленському лист від матері Вишинського



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Головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов

Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це «особистий лист»

Головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері голови порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського, який перебуває під вартою в Україні у справі про держзраду.

«Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив», - повідомив «Інтерфаксу» Венедиктов.

За його словами, лист йому передала дружина Вишинського, з якою у головного редактора виявилися спільні знайомі.

«Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль у справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я, у свою чергу, знайшов серед нової команди українського президента знайомого і нещодавно він мені підтвердив, що адресат лист отримав», - уточнив Венедиктов.

Він додав, що протягом години очікуватиме відповіді, про що йому повідомила українська сторона.

Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це «особистий лист».

Як повідомлялось, прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов застеріг, що колишній головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський 15 липня може вийти під заставу та втекти за кордон.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Джерело: Інтерфакс-Україна