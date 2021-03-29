Мадуро запропонував оплачувати постачання вакцин до Венесуели нафтою

В даний час Венесуела отримує вакцини від Росії і Китаю

Президент Венесуели Ніколас Мадуро допускає можливість оплати поставок вакцин від коронавірусу за допомогою експорту нафти в країни, що виробляють ці препарати.

Відповідну заяву він зробив в неділю в ефірі телеканалу Venezolana de Television.

«У Венесуели є нафтові танкери, у неї є клієнти, які купують нафту. Країна буде виділяти частину своєї продукції, щоб гарантувати поставки вакцин, в яких має потребу. Нафта в обмін на вакцини», – сказав глава держави.

За офіційними даними, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Венесуелі перевищила 156 тис., померли 1 555 осіб.

У середу виконавчий віце-президент дельс Родрігес повідомила, що на рахунках країни в зарубіжних банках знаходиться близько 7 млрд доларів, частина яких керівництво республіки планує направити на закупівлю вакцин.

За її словами, у відповідь на запити про зняття грошей банки держав, які визнають лідера опозиції Хуана Гуайдо в якості президента, повідомили, що не можуть провести операції, виходячи з «інструкцій уряду».

Ситуація в Венесуелі різко загострилася після того, як 23 січня 2019 року Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту за два дні до цього анулював Верховний суд, оголосив себе виконуючим обов'язки президента. Президентом Венесуели Гуайдо визнали США, Канада, а також ряд країн Європи та Латинської Америки. У свою чергу Мадуро назвав подію спробою державного перевороту. Його підтримали Росія, Туреччина, Куба, Болівія і Китай.