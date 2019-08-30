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    Вересень принесе в Україну дощ з грозою

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    Вересень принесе в Україну дощ з грозою

    За даними Наталки Діденко, несподівано на уточнених прогностичних картах з`явився дощовий грозовий осередок в атмосфері над Житомирщиною, Київщиною та Чернігівщиною

    В Україні 31 серпня та 1 вересня домінуватиме антициклональна суха сонячна погода, проте над Північчю (окрім Сумської області у суботу) у суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Зовсім несподівано на уточнених прогностичних картах з`явився дощовий грозовий осередок в атмосфері над Житомирщиною, Київщиною та Чернігівщиною», - пише Діденко.

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    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    За даними синоптика, температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси.

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    У Києві вихідними засідатиме переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою.

    «Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний та північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу може бути поривчастим», - додала Діденко.

    Синоптик зазначила, що температура повітря у столиці вихідними передбачається високою, +28+30 градусів.

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