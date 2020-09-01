Верещук має всі шанси перемогти у другому турі столичних виборів, – Дубінський



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Дубінський також прокоментував ймовірність перемоги інших кандидатів від «Слуги народу»

Депутат вважає, що Ірина Верещук має всі шанси стати мером Києва

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував шанси своєї колеги Ірини Верещук стати мером Києва. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

«По Київській області ми зараз розраховуємо на результат 30-35%. По Києву я розраховую на те, що Ірина зможе поборотися за вихід у другий тур. Якщо вона вийде у другий тур, то у неї є всі шанси перемогти», – сказав Дубінський.

Також він прокоментував ймовірність перемоги інших кандидатів від «Слуги народу» на посади мерів українських міст, і розповів, що для цього потрібно.

«Ці кандидати повинні реально займатися своєю виборчою кампанією, бути залучені у проблеми громад, до яких вони звертаються за довірою. Ці кандидати у мери повинні показати, що вони готові стати альтернативою, яка буде давати людям можливість отримувати якісні послуги», – додав депутат.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Також, соціологи назвали трійку лідерів на виборах у Києві: Кличко, Верещук, Кучеренко.