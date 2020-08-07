Гордон вірить, що Верещук може виграти місцеві вибори в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи допоможе креативна реклама Ірині Верещук виграти вибори у Києві?

Журналіст Гордон прогнозує, що у другий тур виборів Київського міського голови вийдуть Кличко та Верещук

Журналіст Дмитро Гордон заявив в ефірі на телеканалі НАШ заявив, що партія «Слуга народу» може виграти місцеві вибори завдяки нардепу Ірині Верещук.

«У Києві вони (партія «Слуга народу» – прим.) можуть виграти завдяки Ірині Верещук. Тому що ця постать неординарна. Мені подобається вона. Ось тут може бути цікаво», - заявив він.

Також Дмитро Гордон прогнозує, що у другий тур виборів Київського міського голови пройдуть Віталій Кличко та Ірина Верещук. Він висловив переконання, що у Верещук хороші шанси для ривка, а у Пальчевського - для падіння.

«Перше місце Кличко - 47%, друге місце Пальчевський - 14%, третє місце Верещук - 10,7%. Потім Омельченко, Попов і так далі. Верещук має хороші шанси для ривка. Пальчевський має хороші шанси для падіння. Я думаю, що у другому турі ми побачимо Кличка і Верещук станом на зараз. Тому що, як я говорив, ми можемо побачити дві фігури, які перевернуть взагалі все розуміння про вибори», - підкреслив він, коментуючи дані соціологічних досліджень якими володіє.

Щодо шансів на перемогу Верещук над Кличком Гордон зазначив, що багато залежить від неї самої, а вона готова битися.

Як відомо, 16 липня 2020-го року Ірина Верещук перемогла у партійному праймеріз.

Переможця праймеріз визначали шляхом таємного голосування, враховуючи при цьому результати останніх соціологічних досліджень, розповіли в президентській політсилі.

За словами Президента Володимира Зеленського, саме у Верещук наразі найвищий рейтинг в Києві серед усіх претендентів від «Слуги народу».

«Дякую всім, перемога буде за нами», - сказала сама пані Верещук, коментуючи свою перемогу у праймеріз.