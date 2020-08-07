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    Гордон вірить, що Верещук може виграти місцеві вибори в Києві

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    Чи допоможе креативна реклама Ірині Верещук виграти вибори у Києві? - Гордон вірить, що Верещук може виграти місцеві вибори в Києві
    Чи допоможе креативна реклама Ірині Верещук виграти вибори у Києві?

    Журналіст Гордон прогнозує, що у другий тур виборів Київського міського голови вийдуть Кличко та Верещук

    Журналіст Дмитро Гордон заявив в ефірі на телеканалі НАШ заявив, що партія «Слуга народу» може виграти місцеві вибори завдяки нардепу Ірині Верещук. 

    «У Києві вони (партія «Слуга народу» – прим.) можуть виграти завдяки Ірині Верещук. Тому що ця постать неординарна. Мені подобається вона. Ось тут може бути цікаво», - заявив він. 

    Також Дмитро Гордон прогнозує, що у другий тур виборів Київського міського голови пройдуть Віталій Кличко та Ірина Верещук. Він висловив переконання, що у Верещук хороші шанси для ривка, а у Пальчевського - для падіння.  

    «Перше місце Кличко - 47%, друге місце Пальчевський - 14%, третє місце Верещук - 10,7%. Потім Омельченко, Попов і так далі. Верещук має хороші шанси для ривка. Пальчевський має хороші шанси для падіння. Я думаю, що у другому турі ми побачимо Кличка і Верещук станом на зараз. Тому що, як я говорив, ми можемо побачити дві фігури, які перевернуть взагалі все розуміння про вибори», - підкреслив він, коментуючи дані соціологічних досліджень якими володіє.

    Щодо шансів на перемогу Верещук над Кличком Гордон зазначив, що багато залежить від неї самої, а вона готова битися.  

    Як відомо, 16 липня 2020-го року Ірина Верещук перемогла у партійному праймеріз.

    Переможця праймеріз визначали шляхом таємного голосування, враховуючи при цьому результати останніх соціологічних досліджень, розповіли в президентській політсилі.

    За словами Президента Володимира Зеленського, саме у Верещук наразі найвищий рейтинг в Києві серед усіх претендентів від «Слуги народу».

    «Дякую всім, перемога буде за нами», - сказала сама пані Верещук, коментуючи свою перемогу у праймеріз.

    Віталій Кличко Київ вибори Дмитро Гордон партія Слуга народу Ірина Верещук
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