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    Верховна Рада чекає Зеленського 1 лютого

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    На відкриття сьомої сесії Верховної Ради запрошено президента Володимира Зеленського - Верховна Рада чекає Зеленського 1 лютого
    На відкриття сьомої сесії Верховної Ради запрошено президента Володимира Зеленського
    фото: president.gov.ua

    Завтра відбудеться перше пленарне засідання в рамках нової сесії

    На відкриття сьомої сесії IX скликання Верховної Ради запрошено президента України Володимира Зеленського. Про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.

    «Завтра у нас відбудеться відкриття чергової сьомої сесії Верховної Ради IX скликання… Ми надіслали листи всім: і президенту України, й іншим особам, яких відповідно до регламенту запрошують на відкриття сесії», – сказав Стефанчук.

    Спікер також нагадав, що завтра відбудеться перше пленарне засідання в рамках нової сесії.

    «У нас було затверджено календарний план робіт, відповідно до якого ми завтра працюємо пленарно, після цього три дні цього тижня переходимо на роботу в комітетах», – додав Стефанчук.

    Раніше стало відомо, що Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

    Станом 27 січня лише в одній фракції «Слуга народу» Cоvid-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіло 23 депутати фракції.

    Також депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.

    Теги: Верховна Рада політика Володимир Зеленський Руслан Стефанчук
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    Верховна Рада чекає Зеленського 1 лютого