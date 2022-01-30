Трамп назвав невдалою телефонну розмову Байдена із Зеленським

За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України

Якщо хоча б половина того, що розповідають про телефонну розмову президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського, правда, то це невдача. Таку заяву зробив експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

«Якщо навіть половина того, що кажуть (правда – ред.), це не був вдалий дзвінок. Президент України начебто казав йому (Байдену – ред.): «Заспокойся, просто заспокойся. Я думаю, у нас все гаразд. Просто заспокойся». Ви можете в це повірити? – розповів він на мітингу своїх прихильників у техаському місті Конро, трансляцію вів канал Fox News.

За даними ЗМІ, Байден і Зеленський не порозумілися щодо ситуації навколо України.

На тому ж виступі Трамп заявив, що некомпетентна та слабка політика президента США Джо Байдена може спровокувати третю світову війну. Колишній американський лідер наголосив, що за Байдена КНДР різко збільшила кількість пусків ракет, Китай загрожує Тайваню, а Іран підійшов до створення ядерної бомби.

Нагадаємо, американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Глава Білого дому начебто попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

«Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.