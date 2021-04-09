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    Верховна Рада може ввести штрафи за порушення самоізоляції. Що відомо

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    Комітет Ради рекомендує карати за порушення самоізоляції - Верховна Рада може ввести штрафи за порушення самоізоляції. Що відомо
    Комітет Ради рекомендує карати за порушення самоізоляції
    Фото з відкртитих джерел

    За порушення порядку самоізоляції планують виписувати штраф у розмірі 3400-8500 гривень

    Верховна Рада наступного тижня може ввести штрафи за порушення самоізоляції. Це ймовірно відбудеться на позачерговому засіданні у вівторок 13 квітня. Про це повідомив глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

    За даними Железняка, поки офіційно плануються засідання з 13 по 16 квітня із одним питанням – «нескінченний розгляд правок до № 2194 (земельна реформа)».

    «Ймовірно, що у вівторок буде й позачергове засідання. Там повістка без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540», – зазначив нардеп.

    Закон передбачає, що порушення порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400-8500 гривень.

    Нагадаємо, комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт № 4540 за основу.

    Зазначимо, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня. Так, 65% опитаних громадян підтримують запровадження локдауну, 33% – не підтримують.

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    Теги: Верховна Рада реформа Генштаб закон військові Ярослав Железняк
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