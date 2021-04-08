  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Не минуло і трьох місяців. Зеленський підписав закон про референдум

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський повернув у Раду закон про референдум зі своїм підписом - Не минуло і трьох місяців. Зеленський підписав закон про референдум
    Президент Володимир Зеленський повернув у Раду закон про референдум зі своїм підписом
    Фото: пресслужба президента України

    Президент підписав закон про референдум, ухвалений Радою ще 26 січня

    Сьогодні, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

    Про це свідчить інформація про проходження законопроекту на сайті Верховної Ради.

    У графі «Дати та стан проходження» вказано, що документ повернуто у Верховну Раду 8 квітня з підписом від президента.

    5_118

    Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

    18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

    17 лютого закон про всеукраїнський референдум підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і того ж дня закон було відправлено на підпис президенту. Проте, підписання закону президентом затягнулося.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

    До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

    Читайте також інтерв'ю: Руслан Стефанчук: Прийде час, коли постане тема широкої коаліції
    Теги: референдум закон Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies