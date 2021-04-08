Не минуло і трьох місяців. Зеленський підписав закон про референдум
Президент підписав закон про референдум, ухвалений Радою ще 26 січня
Сьогодні, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».
Про це свідчить інформація про проходження законопроекту на сайті Верховної Ради.
У графі «Дати та стан проходження» вказано, що документ повернуто у Верховну Раду 8 квітня з підписом від президента.
Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.
18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.
17 лютого закон про всеукраїнський референдум підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і того ж дня закон було відправлено на підпис президенту. Проте, підписання закону президентом затягнулося.
У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- вирішення питань загальнодержавного значення;
- зміни території України;
- втрати сили законом України або окремих його положень.
Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.