Не минуло і трьох місяців. Зеленський підписав закон про референдум

Президент Володимир Зеленський повернув у Раду закон про референдум зі своїм підписом

Президент підписав закон про референдум, ухвалений Радою ще 26 січня

Сьогодні, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Про це свідчить інформація про проходження законопроекту на сайті Верховної Ради.

У графі «Дати та стан проходження» вказано, що документ повернуто у Верховну Раду 8 квітня з підписом від президента.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

17 лютого закон про всеукраїнський референдум підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і того ж дня закон було відправлено на підпис президенту. Проте, підписання закону президентом затягнулося.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень. Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.