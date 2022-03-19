Нардеп порадив українцям видалити популярний месенджер

«Telegram – це зло»

Голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю «Главкому» порадив українцям не користуватися одним із популярних месенджерів.

«До речі, хоч у нас і були заборонені російські та проросійські телеканали, досі продовжує діяти сітка телеграм-каналів, які видають себе за українські, але, по суті, транслюють на 100% «зрадницький» контент. Війна тільки змусила їх остаточно скинути маски», – зауважив він.

«Я давно казав, що Telegram – це зло, а не добро. У мене давно були серйозні сумніви щодо відносин між засновником цієї платформи та російськими спеціальними відомствами. Telegram використовується спецслужбами Росії для дестабілізації ситуації в інших країнах. Те, що зараз відбувається в Telegram, має бути і буде вивчене, і на світовому рівні мають бути прийняті рішення щодо цього дуже сумнівного месенджера», – сказав Потураєв.

Він наголосив, що ця компанія з західною юрисдикцією, тому він не користується цим месенджером.

«І сподіваюсь кожна людина, яка дбає про інформаційну безпеку власної держави, зробить так само, як давно зробив я, – зніс Telegram з усіх своїх приладів»,– додав Потураєв.

Нагадаємо, російський програміст, один із творців і колишній генеральний директор соціальної мережі ВКонтакті, а тепер засновник та генеральний директор месенджеру Telegram Павло Дуров підтримав Україну та потролив російського президента-окупанта Володимира Путіна.

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