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    Верховна Рада вкотре відтермінувала електронний документообіг

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    У липні нардепи вже відтерміновували е-документообіг - Верховна Рада вкотре відтермінувала електронний документообіг
    У липні нардепи вже відтерміновували е-документообіг
    Фото з відкритих джерел

    У межах електронного документообігу всі нардепи отримали планшети

    Парламентарі на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 26 січня, ухвалили в цілому проєкт закону про внесення змін до законодавства щодо відтермінування електронної форми документообігу у Раді. Відповідне рішення підтримали 284 народні депутати України.

    «Проєкт закону передбачає, що до першого дня сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюватимуться в паперовій або електронній формі», – йдеться в пояснювальній записці.

    На думку авторів законопроєкту № 4586, він спрямований на створення умов для повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної автоматизованої системи роботи з документами.

    У липні 2020 року нардепи підтримали законопроєкт про відтермінування е-документообігу у ВР. Отже його введення перенесли з першого для роботи четвертої сесії на перший день роботи п’ятої сесії ВР дев’ятого скликання, яка має розпочатися вже 2 лютого 2021 року.

    Впровадження системи електронного документообігу вже обійшлося в майже 19 млн грн. Також у межах електронного документообігу всі нардепи отримали планшети. 

    Парламент у жовтні 2019 року ухвалив закон про запровадження електронного документообігуНим передбачалося, що подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.

    Теги: Верховна Рада закон документи
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