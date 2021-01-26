Верховна Рада вкотре відтермінувала електронний документообіг

У межах електронного документообігу всі нардепи отримали планшети

Парламентарі на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 26 січня, ухвалили в цілому проєкт закону про внесення змін до законодавства щодо відтермінування електронної форми документообігу у Раді. Відповідне рішення підтримали 284 народні депутати України.

«Проєкт закону передбачає, що до першого дня сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюватимуться в паперовій або електронній формі», – йдеться в пояснювальній записці.

На думку авторів законопроєкту № 4586, він спрямований на створення умов для повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної автоматизованої системи роботи з документами.

У липні 2020 року нардепи підтримали законопроєкт про відтермінування е-документообігу у ВР. Отже його введення перенесли з першого для роботи четвертої сесії на перший день роботи п’ятої сесії ВР дев’ятого скликання, яка має розпочатися вже 2 лютого 2021 року.

Впровадження системи електронного документообігу вже обійшлося в майже 19 млн грн. Також у межах електронного документообігу всі нардепи отримали планшети.

Парламент у жовтні 2019 року ухвалив закон про запровадження електронного документообігу. Ним передбачалося, що подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.