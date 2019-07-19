Верховний суд підтвердив участь скандального Куницького у виборах



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Рішення було ухвалене Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду України

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України підтвердив незаконність рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидата від «Слуги народу» по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького на парламентських виборах, залишивши в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 липня.

Про це повідомила керівник пресслужби політичної сили Євгенія Кравчук у Facebook.

«Верховний суд підтвердив незаконність рішення ЦВК про скасування реєстрації Олександра Куницького», - повідомила Кравчук.

Як повідомляв «Главком», Шостий апеляційний адміністративний суд Києва пізно ввечері 14 липня скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького. Таким чином суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом в депутати.

Зазначимо, що засідання суду тривало близько 12 годин.

Нагадаємо, що 11 липня Центральна виборча комісія скасувалареєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

Натомість представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Загалом, у 169 окрузі Харкова також балотуються 14 кандидатів у нардепи. Серед них двоє діючих народних депутатів Олександр Кірш («Народний фронт») і Олександр Грановський (БПП), які йдуть самовисуванцями. Грановський є близьким соратником Петра Порошенка та має особливо теплі стосунки з нинішньою главою ЦВК Тетяною Сліпачук.