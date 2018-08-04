Суд США вимагає від Трампа поновити програму захисту молодих мігрантів



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«Мрійники»

Програма захисту неповнолітніх мігрантів від депортації зі США має бути повністю відновлена, ухвалив суд США

Адміністрація президента США Дональда Трампа має у повному обсязі відновити програму DACA, котра захищає від депортації зі США неповнолітніх нелегальних мігрантів. Таке рішення у п'ятницю, 3 серпня, ухвалив федеральний суддя в столиці США Вашингтоні, інформує агенція Reuters.

Подача заявок на програму також має бути відновлена. В адміністрації президента є час до 23 серпня, аби подати апеляцію на дане рішення.

Нагадаємо, що програма DACA, або ж «Програма відкладеної дії щодо дітей, які в'їжджають» (Deferred Action for Childhood Arrivals), була запроваджена у 2012 році під час президентської каденції Барака Обами. В рамках програми приблизно 700 тисяч нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, отримували захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування.

Дональд Трамп вирішив скасувати програму DACA у вересні 2017 року, оголосивши її неконституційною. Тоді ж він висунув вимогу Конгресу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус мігрантів, які підпадали під дію цієї програми та яких у США неофіційно називають «мрійники» (англійською «dreamers». - Ред.). Інакше цих мігрантів, згідно з рішенням Трампа, слід буде депортувати зі США.

Однак у січні 2018 року федеральний суддя у Сан-Франциско вирішив, що програма має лишатися чинною на період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента країни. Досі республіканцям та демократам так і не вдалось дійти згоди щодо вирішення питання статусу «мрійників».

Джерело: Deutsche Welle