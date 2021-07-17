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    На Миколаївщині впав вертоліт, є загиблі

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    Внаслідок падіння вертольота загинуло дві особи &ndash; пілот та помічник пілота - На Миколаївщині впав вертоліт, є загиблі

    Внаслідок падіння вертольота загинуло дві особи – пілот та помічник пілота

    Фото з відкритих джерел

    До гасіння та деблокації загиблих залучалося вісім осіб та дві одиниць техніки

    Внаслідок падіння вертольоту Мі-2 на Миколаївщині загинуло двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    О 6:08 у суботу поблизу с. Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загорянням, внаслідок чого загинуло 2 особи – пілот та помічник пілота.

    О 6:35 пожежу ліквідовано на площі 6 м2.

    До гасіння та деблокації загиблих залучалося 8 осіб та 2 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Батьків звинувачують в тому, що вони піддали свого дворічного сина до безпосередньої небезпеки смерті і ненавмисному вбивстві.

    До слова, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв’язок. Район маршруту Ан-26 досліджували два вертольоти і спецлітак.

    Як повідомлялося, в Одесі на вулиці Каманіна спалахнув електросамокат. Наразі розшукують власника транспортного засобу. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи електросамоката.

    Теги: ДСНС авіакатастрофа Миколаївщина вертоліт
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    На Миколаївщині впав вертоліт, є загиблі