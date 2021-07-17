На Миколаївщині впав вертоліт, є загиблі

Внаслідок падіння вертольота загинуло дві особи – пілот та помічник пілота

До гасіння та деблокації загиблих залучалося вісім осіб та дві одиниць техніки

Внаслідок падіння вертольоту Мі-2 на Миколаївщині загинуло двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 6:08 у суботу поблизу с. Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загорянням, внаслідок чого загинуло 2 особи – пілот та помічник пілота.

О 6:35 пожежу ліквідовано на площі 6 м2.

До гасіння та деблокації загиблих залучалося 8 осіб та 2 одиниць техніки ДСНС.

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