В озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі

За останніми даними, рятувальникам вдалося знайти вісім із 16 осіб, двоє з них отримали серйозні травми

У води Кроноцького озера на Камчатці в ніч на четвер, 12 серпня, упав вертоліт із 16 людьми на борту, включаючи дитину. Загинули вісім осіб, ще двоє - серйозно травмовані, повідомляє РІА Новости з посиланням на МНС Росії.

«О 00:50 мск 12.08.2021 надійшла інформація про жорстку посадку вертольота Мі-8 компанії Витязь-Аеро в районі Курильського озера Кроноцького заповідника. За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів», - інформували у прес-службі відомства.

За даними видання, рятувальникам вдалося знайти сім осіб, двоє з них отримали серйозні травми. Їхній стан оцінено як важкий.

До пошуково-рятувальних робіт на місці катастрофи і надання допомоги постраждалим під час жорсткої посадки залучено 45 рятувальників і вісім одиниць техніки.

Дані про вісьмох загиблих підтвердило джерело ТАСС в екстрених службах.

«За попередніми даними, під час жорсткої посадки вертольота загинули вісім осіб, решта вісім були врятовані. Вертоліт потонув», - сказав співрозмовник агентства.