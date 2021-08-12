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    В озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі

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    Вертоліт Мі-8 упав на Камчатці - В озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі
    Вертоліт Мі-8 упав на Камчатці
    Фото: riatomsk.ru

    За останніми даними, рятувальникам вдалося знайти вісім із 16 осіб, двоє з них отримали серйозні травми

    У води Кроноцького озера на Камчатці в ніч на четвер, 12 серпня, упав вертоліт із 16 людьми на борту, включаючи дитину. Загинули вісім осіб, ще двоє - серйозно травмовані, повідомляє РІА Новости з посиланням на МНС Росії.

    «О 00:50 мск 12.08.2021 надійшла інформація про жорстку посадку вертольота Мі-8 компанії Витязь-Аеро в районі Курильського озера Кроноцького заповідника. За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів», - інформували у прес-службі відомства.

    За даними видання, рятувальникам вдалося знайти сім осіб, двоє з них отримали серйозні травми. Їхній стан оцінено як важкий.

    До пошуково-рятувальних робіт на місці катастрофи і надання допомоги постраждалим під час жорсткої посадки залучено 45 рятувальників і вісім одиниць техніки.

    Дані про вісьмох загиблих підтвердило джерело ТАСС в екстрених службах.

    «За попередніми даними, під час жорсткої посадки вертольота загинули вісім осіб, решта вісім були врятовані. Вертоліт потонув», - сказав співрозмовник агентства.

    Теги: Росія авіакатастрофа вертоліт час
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    В озеро на Камчатці упав вертоліт, є загиблі