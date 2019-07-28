Весільний фотограф, який став депутатом, пояснив, чому не кожна кухарка може керувати державою
Новий політик у Верховній Раді хоче займатися транспортом або культурою
Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Сергій Штепа, який переміг в 77 окрузі колишнього регіонала та керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, бачить себе членом парламентського комітету з питань транспорту або культури.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».
Майбутній нардеп, який раніше працював весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в парламент виникла після того, як партія «Слуга народу» оголосила набір в кандидат у народні депутати по мажоритарним округам.
«Мені ніхто не пропонував йти в парламент, я сам подав заявку, коли партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато пишуть, що кухарка може керувати країною, але це не так. Кожна людина, який хотів потрапити в партію чи представляти її як мажоритарник, повинен був відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії», — повідомив Штепа.
Сергій Штепа закінчив Запорізький Національний університет за спеціальністю видавнича справа та редагування. Він розповів, чим прагне займатися в парламенті.
«Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди», - зазначив майбутній нардеп.
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При цьому, за словами новоспеченого нардепа, він продовжить займатися своєю улюбленою справою - фотографувати. Але робити це буде у вільний від прийняття законів час і тільки «для себе», і тільки «якісь красиві пейзажі». А от якщо хтось звернеться до нього з комерційним замовленням, то, звичайно ж, відмовиться.
Нагадаємо, депутати від «Слуги народу» пройдуть тижневий економічний інтенсив у Трускавці.
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