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    Політика

    Весільний фотограф, який став депутатом, пояснив, чому не кожна кухарка може керувати державою

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    Сергій Штепа переміг у 77 окрузі - Весільний фотограф, який став депутатом, пояснив, чому не кожна кухарка може керувати державою
    Сергій Штепа переміг у 77 окрузі

    Новий політик у Верховній Раді хоче займатися транспортом або культурою

    Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Сергій Штепа, який переміг в 77 окрузі колишнього регіонала та керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, бачить себе членом парламентського комітету з питань транспорту або культури.

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    Майбутній нардеп, який раніше працював весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в парламент виникла після того, як партія «Слуга народу» оголосила набір в кандидат у народні депутати по мажоритарним округам.

    «Мені ніхто не пропонував йти в парламент, я сам подав заявку, коли партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато пишуть, що кухарка може керувати країною, але це не так. Кожна людина, який хотів потрапити в партію чи представляти її як мажоритарник, повинен був відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії», — повідомив Штепа.

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    Сергій Штепа закінчив Запорізький Національний університет за спеціальністю видавнича справа та редагування. Він розповів, чим прагне займатися в парламенті.

    «Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди», - зазначив майбутній нардеп.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    При цьому, за словами новоспеченого нардепа, він продовжить займатися своєю улюбленою справою - фотографувати. Але робити це буде у вільний від прийняття законів час і тільки «для себе», і тільки «якісь красиві пейзажі». А от якщо хтось звернеться до нього з комерційним замовленням, то, звичайно ж, відмовиться.

    Нагадаємо, депутати від «Слуги народу» пройдуть тижневий економічний інтенсив у Трускавці.

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