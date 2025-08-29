Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним

У Держпроспоживслужбі розповіли про віск на овочах та фруктах

Щоб знати, який віск використовується, варто прочитати про маркування

Свіжі овочі та фрукти є в раціоні кожного в різні пори року. Однак при реалізації їх можуть покривати спеціальним воском, який класифікується як харчова добавка, тому при купівлі товару варто завжди вивчати обов'язкову інформацію про продукт. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, які є види восків та для чого вони використовуються.

Загалом в Європейському Союзі дозволено використовувати певні харчові воски, які класифікуються як харчові добавки та мають E-номери. Законодавством України передбачено, що продукт має містити інформацію про використання у виробництві або приготуванні харчового продукту харчових добавок, ароматизаторів, допоміжних матеріалів тощо, в тому числі і восків, якими покриті фрукти та овочі.

Зрозуміти, який саме віск нанесено, можна по маркуванню:

E901 – бджолиний віск (білий або жовтий), тваринного походження, використовується для покриття фруктів, горіхів, цукерок. Може викликати алергічні реакції;

E903 – карнаубський віск, рослинного походження (з листя пальми Copernicia prunifera), використовується для покриття цитрусових, яблук, груш, динь, манго;

E902 – канделільський віск, рослинного походження (з канделільського куща), використовується рідше, переважно в кондитерських виробах, іноді для фруктів;

E904 – шелак, тваринного походження (з лакових комах), використовується для глазурування цитрусових, яблук, тропічних фруктів;

E914 – окиснений поліетиленовий віск, синтетичний, використовується, в основному, для покриття цитрусових і бананів.

«Будьте уважні, свідомо підходьте до вибору харчових продуктів, в тому числі свіжих овочів і фруктів та уважно ознайомтесь з повною інформацією про продукт, яка має бути вказана виробником (реалізатором)», – підсумували в Держспоживслужбі.

