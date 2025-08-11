Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ніякого припинення війни Путін поки не пропонує
колаж: glavcom.ua

Путін грає у компроміси, аби заманити Трампа

Бачу, у соцмережах все одно обговорюють, які наші території можна/не можна міняти на інші наші території.

Альо! Путін нічого такого не пропонує. Тільки «вийдіть з Донецької області, а потім будемо вирішувати».

Трамп хоче схилити Путіна до якогось обміну, але суть того, що відбувається, не в цьому.

Суть усього цього метушні в тому, що Путін хоче знову зблизитися з Трампом і зруйнувати тільки-но розпочату співпрацю з Україною та Європою.

Тому Путін робить вигляд, що готовий на компроміси, щоб Трамп радісно поскакав на побачення. І той скаче.

Загроза у тому, що під час особистої зустрічі кгбешник, який давно вивчив «клієнта», зомбує його за методичкою, і Трамп вивалить нам «мирний план», в якому буде пекло.

Ми на це пекло не погодимося, і знову почнеться нісенітниця з припиненням допомоги тощо.

Такі зараз загрози. Думати про якісь обміни вкрай рано. Ніякого припинення війни Путін поки не пропонує. Все це просто черговий трюк, розрахований на остолопів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна переговори путін Дональд Трамп Україна Аляска росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривалий конфлікт нарешті завершується
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
8 серпня, 17:27
Окупанти продовжують активні штурмові дії на фронті
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів
15 липня, 18:17
Особливу увагу у статті Ферґюсон приділяє трагедії українських дітей, яких Росія примусово депортувала
«Геноцид триває – але не в Газі»: The Times опублікувало статтю про лицемірство Заходу
4 серпня, 05:44
Держсекретар повідомив, що мав розмову зі спецпредставником Трампа
Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним
6 серпня, 19:47
Фіцо заявив, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС»
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
Сьогодні, 06:46
Співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк була вбита під час атаки Росії
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
1 серпня, 17:02
безпілотники завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту «Сочі»
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
4 серпня, 13:52
УЗ пропонує динамічне ціноутворення, але це питання ще не вирішено
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
8 серпня, 17:23
За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
9 серпня, 19:58

Роман Шрайк

Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття
Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
13K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
11K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5326
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2629
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua