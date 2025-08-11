Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля

Путін грає у компроміси, аби заманити Трампа

Бачу, у соцмережах все одно обговорюють, які наші території можна/не можна міняти на інші наші території.

Альо! Путін нічого такого не пропонує. Тільки «вийдіть з Донецької області, а потім будемо вирішувати».

Трамп хоче схилити Путіна до якогось обміну, але суть того, що відбувається, не в цьому.

Суть усього цього метушні в тому, що Путін хоче знову зблизитися з Трампом і зруйнувати тільки-но розпочату співпрацю з Україною та Європою.

Тому Путін робить вигляд, що готовий на компроміси, щоб Трамп радісно поскакав на побачення. І той скаче.

Загроза у тому, що під час особистої зустрічі кгбешник, який давно вивчив «клієнта», зомбує його за методичкою, і Трамп вивалить нам «мирний план», в якому буде пекло.

Ми на це пекло не погодимося, і знову почнеться нісенітниця з припиненням допомоги тощо.

Такі зараз загрози. Думати про якісь обміни вкрай рано. Ніякого припинення війни Путін поки не пропонує. Все це просто черговий трюк, розрахований на остолопів.