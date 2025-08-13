В Україні задекларовано вже понад 11 тис одиниць вогнепальної зброї

Правоохоронці нагадують про процедуру декларації вогнепальної зброї

В Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням МВС.

Декларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів, що включає:

письмову заяву;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про місце проживання/реєстрації;

фотокартку 3,5х4,5 см.

Після подачі документів поліція ухвалює відповідне рішення. Правоохоронці закликають громадян: «Декларуй у поліції – зберігай відповідально!».

Нагадаємо, один із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall, готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році, але наразі він стикається з певними перешкодами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Handelsblatt.

За початковим планом, підприємство мало виробляти 150 тис. боєприпасів на рік. Однак генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер підтвердив, що українська сторона зацікавлена у подвоєнні виробничих потужностей – до 300 тис. снарядів щорічно.