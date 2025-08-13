Головна Країна Суспільство
В Україні задекларовано вже понад 11 тис одиниць вогнепальної зброї

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні задекларовано вже понад 11 тис одиниць вогнепальної зброї
Правоохоронці закликають громадян: «Декларуй у поліції – зберігай відповідально!»
Правоохоронці нагадують про процедуру декларації вогнепальної зброї

В Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням МВС.

Декларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів, що включає:

  • письмову заяву;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг про місце проживання/реєстрації;
  • фотокартку 3,5х4,5 см.

Після подачі документів поліція ухвалює відповідне рішення. Правоохоронці закликають громадян: «Декларуй у поліції – зберігай відповідально!».

