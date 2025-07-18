Купівля квартири для оренди в Києві: ключові критерії вибору
Аби купити у Києві квартиру під оренду, треба враховувати деякі фактори
Власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів, пише «Главком» з посиланням на delo.ua.
Інвестування в купівлю квартир в Києві для здачі в оренду може бути надзвичайно вигідним, якщо правильно вибрати житло та оцінити ринок.
Основні моменти, які слід врахувати:
- Попит на житло в районі: вибір правильного місця допоможе вам швидше знайти орендарів.
- Стан квартири: чим новіша квартира, тим менше грошей доведеться витратити на ремонт.
- Орендна ставка: прорахуйте, скільки вам доведеться отримувати щомісяця, щоб покупка була вигідною.
- Потенціал росту вартості: аналізуйте перспективи розвитку району та можливе збільшення ціни на нерухомість.
- Податкові зобов'язання: враховуйте необхідність сплати податків з доходу від оренди.
Залежно від попиту в районі, можна вибрати студію, однокімнатну чи двокімнатну квартиру.
Аби убезпечитися від можливих проблем з покупкою, варто звертатися до надійних агентств нерухомості, які володіють детальною інформацією про ринок нерухомості в Києві та які допоможуть знайти оптимальний варіант й правильно оформити всі документи.
При виборі агентства слід звертати увагу на:
- Досвід, репутацію компанії та відгуки клієнтів.
- Наявність ліцензії та дозволів.
- Досвід у потрібному сегменті нерухомості.
- Прозорість умов співпраці та вартість послуг.
- Асортимент пропозицій та швидкість реагування на запити.
- Юридичну підтримку при оформленні документів.
Завдяки такому підходу можна значно спростити процес купівлі квартири в Києві, мінімізувати ризики та знайти оптимальний варіант, що відповідатиме потребам та бюджету.
Водночас людям, які шукають квартиру в Києві для оренди, потрібно врахувати такі фактори:
- Локація: важливо обрати район, що буде зручним для роботи чи навчання.
- Вартість: ціни можуть суттєво різнитися як до району та стану квартири.
- Транспортна доступність: наявність метро чи зручних маршрутів громадського транспорту.
- Інфраструктура: наявність магазинів, шкіл, медичних закладів поблизу.
- Умови: перевірте наявність меблів, техніки та інші важливі деталі.
Винаймати квартиру в Києві можна як через агентства, так і безпосередньо від власників. І першим кроком у цьому процесі є пошук ймовірних варіантів. Зазвичай, для цього використовують онлайн-платформи або звертаються до агентств нерухомості.
Кроки для оренди квартири:
- Перегляньте оголошення та виберіть варіанти.
- Зв'яжіться з орендодавцем або рієлтором для уточнення деталей.
- Організуйте особистий огляд квартири.
- Перевірте технічний стан житла та комунікацій.
- Уточніть умови оплати та проживання.
- Підпишіть договір оренди та внесіть депозит.
Орендар повинен уважно ознайомитися з умовами договору, звернути увагу на можливі додаткові платежі, правила щодо можливості утримання домашніх тварин та інші обмеження, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Але перед підписанням угоди важливо перевірити документи орендодавця, щоб уникнути непорозумінь та юридичних проблем у майбутньому.
Нагадаємо, у червні вторинний ринок нерухомості Києва зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту.
Також «Главком» писав, що в рамках програми єОселя українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд гривень.