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Купівля квартири для оренди в Києві: ключові критерії вибору

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Купівля квартири для оренди в Києві: ключові критерії вибору
Житлова нерухомість у Києві може стати вигідним варіантом для тих, хто шукає, куди інвестувати свої гроші
фото: з відкритих джерел

Аби купити у Києві квартиру під оренду, треба враховувати деякі фактори

Власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів, пише «Главком» з посиланням на delo.ua.

Інвестування в купівлю квартир в Києві для здачі в оренду може бути надзвичайно вигідним, якщо правильно вибрати житло та оцінити ринок.

Основні моменти, які слід врахувати:

  • Попит на житло в районі: вибір правильного місця допоможе вам швидше знайти орендарів.
  • Стан квартири: чим новіша квартира, тим менше грошей доведеться витратити на ремонт.
  • Орендна ставка: прорахуйте, скільки вам доведеться отримувати щомісяця, щоб покупка була вигідною.
  • Потенціал росту вартості: аналізуйте перспективи розвитку району та можливе збільшення ціни на нерухомість.
  • Податкові зобов'язання: враховуйте необхідність сплати податків з доходу від оренди.

Залежно від попиту в районі, можна вибрати студію, однокімнатну чи двокімнатну квартиру.

Аби убезпечитися від можливих проблем з покупкою, варто звертатися до надійних агентств нерухомості, які володіють детальною інформацією про ринок нерухомості в Києві та які допоможуть знайти оптимальний варіант й правильно оформити всі документи.

При виборі агентства слід звертати увагу на:

  • Досвід, репутацію компанії та відгуки клієнтів.
  • Наявність ліцензії та дозволів.
  • Досвід у потрібному сегменті нерухомості.
  • Прозорість умов співпраці та вартість послуг.
  • Асортимент пропозицій та швидкість реагування на запити.
  • Юридичну підтримку при оформленні документів.

Завдяки такому підходу можна значно спростити процес купівлі квартири в Києві, мінімізувати ризики та знайти оптимальний варіант, що відповідатиме потребам та бюджету.

Водночас людям, які шукають квартиру в Києві для оренди, потрібно врахувати такі фактори:

  • Локація: важливо обрати район, що буде зручним для роботи чи навчання.
  • Вартість: ціни можуть суттєво різнитися як до району та стану квартири.
  • Транспортна доступність: наявність метро чи зручних маршрутів громадського транспорту.
  • Інфраструктура: наявність магазинів, шкіл, медичних закладів поблизу.
  • Умови: перевірте наявність меблів, техніки та інші важливі деталі.

Винаймати квартиру в Києві можна як через агентства, так і безпосередньо від власників. І першим кроком у цьому процесі є пошук ймовірних варіантів. Зазвичай, для цього використовують онлайн-платформи або звертаються до агентств нерухомості.

Кроки для оренди квартири:

  • Перегляньте оголошення та виберіть варіанти.
  • Зв'яжіться з орендодавцем або рієлтором для уточнення деталей.
  • Організуйте особистий огляд квартири.
  • Перевірте технічний стан житла та комунікацій.
  • Уточніть умови оплати та проживання.
  • Підпишіть договір оренди та внесіть депозит.

Орендар повинен уважно ознайомитися з умовами договору, звернути увагу на можливі додаткові платежі, правила щодо можливості утримання домашніх тварин та інші обмеження, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Але перед підписанням угоди важливо перевірити документи орендодавця, щоб уникнути непорозумінь та юридичних проблем у майбутньому.

Нагадаємо, у червні вторинний ринок нерухомості Києва зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту.

Також «Главком» писав, що в рамках програми єОселя українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд гривень.

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Теги: Київ квартира оренда нерухомість житло

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