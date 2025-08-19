Головна Світ Політика
Європейські військові мають допомогти Україні у наземних операціях – Макрон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Європейські військові мають допомогти Україні у наземних операціях – Макрон
Макрон зробив нові заяви щодо України
фото: Reuters

Президент Франції заявив, що європейські військові готові брати участь у майбутніх миротворчих місіях в Україні 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські військові готові брати участь у майбутніх миротворчих місіях в Україні та надавати допомогу в наземних операціях. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні після переговорів з американським лідером Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн. Заява є важливою частиною обговорення повоєнної стабільності в Україні, пише «Главком» із посиланням на ВВС.

«Нам знадобиться сильна українська армія, і ми маємо допомогти Україні з наземними операціями. Нам будуть потрібні миротворчі операції, які союзники України готові надати», – наголосив Макрон.

За словами французького лідера, ці кроки стануть частиною зусиль із забезпечення стабільності після завершення бойових дій. Він також зазначив, що Дональд Трамп готовий розглянути можливість запровадження вторинних санкцій та тарифів проти Москви, якщо Росія не продемонструє готовності до переговорів.

На зустрічі європейські лідери, у свою чергу, донесли до американської сторони необхідність прискорення мирних домовленостей.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив перед журналістами у Вашингтоні й заявив, що санкції проти Росії будуть посилені, якщо переговори з російською стороною зірвуться.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

