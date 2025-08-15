Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову
Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі
фото: PA Media

Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова направити свої війська в Україну, якщо буде досягнуто припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

За словами міністра, майбутня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна «може стати першим кроком» до миру. Водночас він підкреслив, що роль Великої Британії полягає не в «очікуванні», а в активній підтримці України та підготовці до можливого миру.

Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі. Це також допоможе посилити українські збройні сили.

«Ми готові відправити британських солдатів в Україну частково для того, що заспокоїти українців, але також частково для того, щоб гарантувати безпеку у повітрі, на морі і зміцнити українські збройні сили», – сказав міністр.

Він додав, що найкращим засобом стримування Росії від поновлення агресії є здатність України захищатися самостійно.

Міністр оборони також розповів, що понад 200 військових планувальників із «Коаліції охочих», що об’єднує 30 країн, вже протягом кількох місяців розробляють детальний план припинення вогню. За його словами, багатонаціональні сили «готові діяти з першого дня».

Гілі зазначив, що якщо Путін сьогодні на Алясці покаже, що не налаштований серйозно, уряд Сполученого Королівства готовий «посилити економічні санкції та тиск».

На запитання про те, що станеться, якщо Росія атакує британські війська, Гілі відповів, що не обговорюватиме гіпотетичні ситуації, але підтвердив, що британські війська матимуть «право захищатися у разі нападу».

Нагадаємо, в аеропорту Манчестера два пасажирські літаки авіакомпанії EasyJet зіткнулися на рульовій доріжці, що призвело до скасування та затримки рейсів. Інцидент стався, коли літаки готувалися до зльоту. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Один із літаків прямував до Гібралтару (рейс U22267), інший – до Парижа (рейс U22117). За даними Daily Express, обидва літаки отримали пошкодження кінцівок крил.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Україна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Американець з позивним Каліфорнія, медик батальйону, на тлі бронетранспортера М113, що виконує функції медеваку. Є люди, які приїздять воювати не за гроші, а за принципи, переконує комбат Якимович
Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
30 липня, 06:01
Колумбійські добровольці навчаються такмеду. Половина особового складу легіону – латиноамериканці, переважно колумбійці
Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці
29 липня, 19:30
Кір Стармер вважає, що визнання Палестини має бути частиною безпекового плану для палестинців та ізраїльтян
Ще один європейський лідер заявив про визнання Палестини державою
26 липня, 10:34
Наші дрони можуть виснажити ППО РФ
Масові атаки дронів: чи реально паралізувати ППО Росії?
21 липня, 17:07
Передача Україні ЗРК Patriot – це сигнал для Росії:
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому
21 липня, 13:48
Осетрові види риби зникають з українських річок
В Україні зникають осетрові риби: науковиця б'є на сполох
20 липня, 08:42
У спеку важко заснути, особливо на фоні хронічного стресу
Спека погіршує сон: психологиня порадила, як відновити відпочинок
19 липня, 20:00
В Україні через зміну клімату міліють водойми та зникають аборигенні види риб
В Україні вимирають риби, які занесені до Червоної книги: пояснення іхтіологині
16 липня, 17:08

Політика

Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову
Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico
Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico
«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
8476
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
8317
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
4121
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
3305
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua