Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову

Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова направити свої війська в Україну, якщо буде досягнуто припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

За словами міністра, майбутня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна «може стати першим кроком» до миру. Водночас він підкреслив, що роль Великої Британії полягає не в «очікуванні», а в активній підтримці України та підготовці до можливого миру.

Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі. Це також допоможе посилити українські збройні сили.

«Ми готові відправити британських солдатів в Україну частково для того, що заспокоїти українців, але також частково для того, щоб гарантувати безпеку у повітрі, на морі і зміцнити українські збройні сили», – сказав міністр.

Він додав, що найкращим засобом стримування Росії від поновлення агресії є здатність України захищатися самостійно.

Міністр оборони також розповів, що понад 200 військових планувальників із «Коаліції охочих», що об’єднує 30 країн, вже протягом кількох місяців розробляють детальний план припинення вогню. За його словами, багатонаціональні сили «готові діяти з першого дня».

Гілі зазначив, що якщо Путін сьогодні на Алясці покаже, що не налаштований серйозно, уряд Сполученого Королівства готовий «посилити економічні санкції та тиск».

На запитання про те, що станеться, якщо Росія атакує британські війська, Гілі відповів, що не обговорюватиме гіпотетичні ситуації, але підтвердив, що британські війська матимуть «право захищатися у разі нападу».

