Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини
Зеленський та Ердоган говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН
фото: reuters

Зеленський: Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій

Сьогодні, 12 серпня, перзидент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей. Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі», – йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Ердоган заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру.

«Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН», – підкреслив Зеленський.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що Туреччина знову відіграватиме центральну роль у посередництві між Росією та Україною, натякнувши на продовження мирних зусиль на турецькій землі.

Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога
