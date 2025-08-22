Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби

Є декілька порад, як убезпечити свої гроші при покупках в магазині

Покупець має право вимагати поновлення своїх прав відразу на ринку або в супермаркеті, в інакшому випадку особа може звернутись до Держспоживслужби або до суду

У щоденних покупках на ринку товарів на вагу споживачі часто стикаються з ситуаціями, коли їхні права можуть бути порушені. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначає, що з метою убезпечення себе від зайвих витрат при купівлі товарів на вагу варто звернути увагу на засоби вимірювальної техніки.

Там зазначили, що засоби вимірювальної техніки, які використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку. На вимогу споживача продавець зобов'язаний надати контрольно-вимірювальні прилади для перевірки ваги товару.

У відомстві порадили споживачам при здійсненні покупки товару, що підлягає зважуванню:

бути уважними;

уникати зважування товару на вагах невідомого походження, з відсутнім маркуванням та повірочним тавром, які мають зовнішні пошкодження або ознаки переробляння;

вимагати від суб’єктів господарювання документи, які підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки.

Держспоживслужба також наголосила, що під час здійснення торговельно-комерційних операцій забороняється використовувати несправні, перероблені засоби вимірювальної техніки та такі, що не пройшли періодичну повірку.

Крім того, українські супермаркети, магазини та інші торговельні заклади зобов'язані проводити обмін непродовольчих товарів, проданих за акцією. В Держпродспоживслужбі зазначили, що напис «Акційний товар поверненню й обміну не підлягає» суперечить нормам чинного законодавства.

Однак обмін може бути у випадку, коли товар перебуває в належному стані. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його:

за формою;

габаритами;

фасоном;

кольором;

розміром;

або товар з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Покупцю дається на це 14 днів без урахування дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

В разі порушення прав споживача у відомстві порадили:

у випадках, якщо продавець не використовує касовий апарат та/або не забезпечено можливість здійснення безготівкових розрахунків відповідно до чинного законодавства, скаржитися до Державної податкової служби;

повідомити про маркування товару іноземною мовою, а не державною, як того вимагає законодавство, можна до Уповноваженого із захисту державної мови;

порушення у сфері надання фінансових послуг – оскаржити до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг;

для надання консультацій і роз’яснень з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні, наданні послуг – звертатись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів;

за захистом законних прав також можна звернутись до суду.

Зазначимо, що існує декілька основних випадків, коли споживачі найчастіше звертаються за захистом своїх прав і обов'язків. «Главком» розповідав, у яких випадках особа може поновити свої порушені права.

