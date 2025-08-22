Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Є декілька порад, як убезпечити свої гроші при покупках в магазині
фото: Retailers

Покупець має право вимагати поновлення своїх прав відразу на ринку або в супермаркеті, в інакшому випадку особа може звернутись до Держспоживслужби або до суду

У щоденних покупках на ринку товарів на вагу споживачі часто стикаються з ситуаціями, коли їхні права можуть бути порушені. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначає, що з метою убезпечення себе від зайвих витрат при купівлі товарів на вагу варто звернути увагу на засоби вимірювальної техніки. 

Там зазначили, що засоби вимірювальної техніки, які використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку. На вимогу споживача продавець зобов'язаний надати контрольно-вимірювальні прилади для перевірки ваги товару.

У відомстві порадили споживачам при здійсненні покупки товару, що підлягає зважуванню:

  • бути уважними;
  • уникати зважування товару на вагах невідомого походження, з відсутнім маркуванням та повірочним тавром, які мають зовнішні пошкодження або ознаки переробляння;
  • вимагати від суб’єктів господарювання документи, які підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки.

Держспоживслужба також наголосила, що під час здійснення торговельно-комерційних операцій забороняється використовувати несправні, перероблені засоби вимірювальної техніки та такі, що не пройшли періодичну повірку.

Крім того, українські супермаркети, магазини та інші торговельні заклади зобов'язані проводити обмін непродовольчих товарів, проданих за акцією. В Держпродспоживслужбі зазначили, що напис «Акційний товар поверненню й обміну не підлягає» суперечить нормам чинного законодавства.

Однак обмін може бути у випадку, коли товар перебуває в належному стані. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його:

  • за формою;
  • габаритами;
  • фасоном;
  • кольором;
  • розміром;
  • або товар з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Покупцю дається на це 14 днів без урахування дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

В разі порушення прав споживача у відомстві порадили:

  • у випадках, якщо продавець не використовує касовий апарат та/або не забезпечено можливість здійснення безготівкових розрахунків відповідно до чинного законодавства, скаржитися до Державної податкової служби;
  • повідомити про маркування товару іноземною мовою, а не державною, як того вимагає законодавство, можна до Уповноваженого із захисту державної мови;
  • порушення у сфері надання фінансових послуг – оскаржити до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг;
  • для надання консультацій і роз’яснень з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні, наданні послуг – звертатись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів;
  • за захистом законних прав також можна звернутись до суду.

Зазначимо, що існує декілька основних випадків, коли споживачі найчастіше звертаються за захистом своїх прав і обов'язків. «Главком» розповідав, у яких випадках особа може поновити свої порушені права. 

Додамо, що у Києві чоловік, представляючись керівниками обласних військових адміністрацій, ошукав підприємців щонайменше на 600 тис. грн. Йому вже оголошено про підозру, фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: ринок продукти документи права людини супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробники продукції з КНДР від варення та ковбас до пива та акордеонів зареєстрували торгові марки у Росії
У російських магазинах продають яблука з Північної Кореї – FT
20 липня, 16:14
О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці
Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)
21 липня, 12:11
Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають
29 липня, 20:23
Втрати без відтермінування CBAM для України будуть колосальними
Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита
1 серпня, 13:13
У ПФУ розповіли, як отримати базову соціальну допомогу
Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати
5 серпня, 14:24
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
9 серпня, 06:52
Картопля у супермаркеті «Сільпо»
Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін
4 серпня, 13:45
Три чверті молоді покоління Z тепер використовують соціальні мережі для натхнення у кулінарії
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
8 серпня, 12:32
Дружина може перейти на пенсію чоловіка у разі його смерті
В Україні дружина може перейти на пенсію чоловіка: як це зробити
17 серпня, 20:13

Особисті фінанси

Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Податкова повідомила, скільки людей звільнено від сплати податків через війну
Податкова повідомила, скільки людей звільнено від сплати податків через війну
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
13K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3401
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2762
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2563
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua