Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають

Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука

Сезон збиранння яблук в Україні стартував у ті ж терміни, що й минулого року

В Україні розпочався сезон збору яблук нового врожаю, однак ціни на цей популярний серед українців фрукт, які стрімко зросли наприкінці весни, залишаються високими. «Главком» перевірив, скільки коштують зараз яблука у столичних супермаркетах.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Екомаркет», пропонуються яблука сорту «Айдаред» за ціною 109,90 грн за кілограм.

Ціна на яблука у мережі супермаркетів «Екомаркет» фото: glavcom.ua

У мережі «Велмарт» яблука сорту «Голден» коштують 89,85 грн за кілограм, а «Айдаред» – 103,04 грн за кілограм.

Яблука «Голден» у «Велмарті» фото: glavcom.ua

Яблука «Айдаред» у «Велмарті» фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Варус» найдешевшими є яблука сорту «Женева» за ціною 79,90 грн за кілограм. Також доступні «Муцу» відбірне за ціною 99,90 грн та «Гала відбірне» за ціною 109,90 грн за кілограм. Найдорожчими у «Варусі» є яблука сорту «Голден Делішес» за ціною 149,90 грн за кілограм.

Яблука у мережі супермаркетів «Варус» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Варус»

Яблука у мережі супермаркетів «Варус» скриншот сайту varus.ua

Яблука у мережі супермаркетів «Варус» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Варус»

Яблука у мережі супермаркетів «Варус» скриншот сайту varus.ua

Багатий вибір яблук пропонує мережа супермаркетів «Сільпо». Зокрема, яблуко раннє українське пропонується за ціною 90 грн за кілограм. Найдешевшими є яблука сорту «Ред Чіф» – 65,00 грн за кілограм. Яблука «Ред Делішес» та «Гала» продаються по 80,00 грн за кілограм. Яблука сорту «Джонаголд», «Гренні Сміт» та органічні коштують 99 грн за кілограм. Найдорожчими є «Сноу Кримсон» по 149 грн за кілограм та «Фуджі відбірне» по 156,50 грн за кілограм.

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Яблука у мережі супермаркетів «Сільпо» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

Сайт мережі супермаркетів «Фора» пропонує лише три сорти яблук: «Айдаред» за ціною 79,90 за кілограм, а також «Ред Принц» та «Гала відбірне» за ціною 89,90 грн за кілограм.

Яблука у мережі супермаркетів «Фора» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Фора»

Яблука у мережі супермаркетів «Фора» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Фора»

Яблука у мережі супермаркетів «Фора» скриншот

Зазначимо, що в Україні розпочався сезон збирання яблук нового врожаю. За даними аналітиків AgroWeek, садівники цього року стартували у ті ж терміни, що й минулого року, однак ситуація на ринку суттєво змінилася – закупівельні ціни на яблука підвищилися майже у три рази.

Повідомляється, що закупівельна вартість яблук нового врожаю коливається у межах 60-70 грн за кілограм. Такий рівень цін у середньому майже втричі вищий, порівняно з початком минулого сезону. Поява перших партій українських яблук вже вплинула на динаміку продажів імпортних фруктів, попит на які помітно знизився. Водночас трейдери поки не поспішають коригувати ціни на імпортну продукцію, утримуючи їх на попередньому рівні.

Незважаючи на подорожчання, попит на яблука залишається помірним: споживачі віддають перевагу іншим сезонним фруктам і ягодам. Прогнозується, що вже з наступного тижня на ринок почнуть надходити масові обсяги вітчизняної продукції. Виробники очікують, що зі збільшенням пропозиції ціни поступово знижуватимуться.

Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука.

Нагадаємо, кавуни в Україні подешевшали на 36%. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії. На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.