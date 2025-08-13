Головна Світ Економіка
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
Румуни шоковані новими цінами
фото: newtv.md

Румунія стикається з рекордною інфляцією та різким зростанням цін

Мешканці Румунії скаржаться на рекордне зростання цін, що робить повсякденне життя все більш складним. Згідно з даними Національного інституту статистики Румунії, інфляція в липні досягла 7,8% після лібералізації ринку електроенергії. Це призвело до того, що середні рахунки за комунальні послуги зросли більш ніж на 60%. Про це пише «Главком» із посиланням на newtv.

Крім комунальних послуг, подорожчали й харчі. Фрукти стали дорожчими майже на 40%, а ціни на овочі, олію та каву зросли на 10%.

Люди змушені шукати способи економії, щоб звести кінці з кінцями. Один чоловік розповів, що економить електроенергію, вимикаючи всі прилади:«Я не залишаю нічого увімкненим, крім холодильника та насоса. Вимикаю телевізор та все інше».

Інші покладаються на допомогу родичів. Ще одна мешканка зізналася: «Наш порятунок в тому, що нам допомагають діти, інакше ми б не вижили. Зараз я живу з донькою, тож можу собі хоч щось дозволити, бо інакше...» Багато румунів помітили значну різницю в цінах порівняно з минулими роками. 

Експерти попереджають, що в найближчі місяці ціни, ймовірно, продовжать зростати, оскільки до статистики буде включено дані про збільшення ПДВ та акцизних зборів.

До слова, президент Румунії Нікушор Дан після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував свій візит до Києва. Він наголосив на необхідності довготривалого миру в Україні та припинення щоденних обстрілів, які здійснює Росія. 

Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю

