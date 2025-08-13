Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»

Румунія стикається з рекордною інфляцією та різким зростанням цін

Мешканці Румунії скаржаться на рекордне зростання цін, що робить повсякденне життя все більш складним. Згідно з даними Національного інституту статистики Румунії, інфляція в липні досягла 7,8% після лібералізації ринку електроенергії. Це призвело до того, що середні рахунки за комунальні послуги зросли більш ніж на 60%. Про це пише «Главком» із посиланням на newtv.

Крім комунальних послуг, подорожчали й харчі. Фрукти стали дорожчими майже на 40%, а ціни на овочі, олію та каву зросли на 10%.

Люди змушені шукати способи економії, щоб звести кінці з кінцями. Один чоловік розповів, що економить електроенергію, вимикаючи всі прилади:«Я не залишаю нічого увімкненим, крім холодильника та насоса. Вимикаю телевізор та все інше».

Інші покладаються на допомогу родичів. Ще одна мешканка зізналася: «Наш порятунок в тому, що нам допомагають діти, інакше ми б не вижили. Зараз я живу з донькою, тож можу собі хоч щось дозволити, бо інакше...» Багато румунів помітили значну різницю в цінах порівняно з минулими роками.

Експерти попереджають, що в найближчі місяці ціни, ймовірно, продовжать зростати, оскільки до статистики буде включено дані про збільшення ПДВ та акцизних зборів.

До слова, президент Румунії Нікушор Дан після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував свій візит до Києва. Він наголосив на необхідності довготривалого миру в Україні та припинення щоденних обстрілів, які здійснює Росія.