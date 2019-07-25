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    В «Опорі» повідомили, на скількох округах повторно рахуватимуть голоси

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    Вибори в Раду відбулися 21 липня - В «Опорі» повідомили, на скількох округах повторно рахуватимуть голоси
    Вибори в Раду відбулися 21 липня

    В одній з ОВК члени комісій «до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є»

    У п'яти виборчих округах у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів.

    Про це у Facebook повідомила координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

    «Вже в п’ятому окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницям. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина. Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, неналежне пакування виборчої документації, є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені», - написала Айвазовська.

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    Вона додала, що відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок.

    «А в одній з ОВК члени комісій до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є. Повна безнадія на швидке завершення процесу. Нічого, час є до 5 серпня», - повідомила Айвазовська.

    Нагадаємо, станом на 13 годину четверга, 25 липня, ЦВК залишилося опрацювати 0,10% протоколів.

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