Загроза фальсифікацій: у Нігерії відклали президентські вибори



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Нове голосування призначене на 23 лютого

У Нігерії обиратимуть президента з-поміж понад 70 кандидатів

Незадовго до відкриття виборчих дільниць у Нігерії у суботу, 16 лютого, влада перенесла президентські й парламентські вибори. Голова виборчої комісії країни Махмуд Якубу зазначив після екстреного нічного засідання, що наразі немає змоги гарантувати вільні і чесні вибори, повідомляє агентство AFP.

Перед цим і у бік політиків з партії влади, і опозиції лунали закиди щодо можливих спроб фальсифікації результатів голосування. Вночі з'явилися перші повідомлення про труднощі у деяких регіонах країни. За даними двох дипломатів і джерела в уряді, були проблеми з доставкою виборчих документів і бюлетенів у окремі райони Нігерії.

Головними претендентами на посаду президента в країні є чинний президент Мухаммаду Бухарі і представник опозиції Атіку Абубакар. Загалом свої кандидатури висунули понад 70 кандидатів.

Нову дату проведення президентських і парламентських виборів призначили на 23 лютого.

Нагадаємо, у Нігерії 12 лютого після виступу президента країни Мохаммаду Бухарі сталася тиснява, в результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб.

Джерело: Deutsche Welle