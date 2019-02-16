  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Загроза фальсифікацій: у Нігерії відклали президентські вибори

    • Розсилка
    <p>Нове голосування призначене на 23 лютого</p> <div></div> - Загроза фальсифікацій: у Нігерії відклали президентські вибори

    Нове голосування призначене на 23 лютого

    У Нігерії обиратимуть президента з-поміж понад 70 кандидатів

    Незадовго до відкриття виборчих дільниць у Нігерії у суботу, 16 лютого, влада перенесла президентські й парламентські вибори. Голова виборчої комісії країни Махмуд Якубу зазначив після екстреного нічного засідання, що наразі немає змоги гарантувати вільні і чесні вибори, повідомляє агентство AFP.

    Перед цим і у бік політиків з партії влади, і опозиції лунали закиди щодо можливих спроб фальсифікації результатів голосування. Вночі з'явилися перші повідомлення про труднощі у деяких регіонах країни. За даними двох дипломатів і джерела в уряді, були проблеми з доставкою виборчих документів і бюлетенів у окремі райони Нігерії.

    Головними претендентами на посаду президента в країні є чинний президент Мухаммаду Бухарі і представник опозиції Атіку Абубакар. Загалом свої кандидатури висунули понад 70 кандидатів.

    Нову дату проведення президентських і парламентських виборів призначили на 23 лютого.

    Нагадаємо, у Нігерії 12 лютого після виступу президента країни Мохаммаду Бухарі сталася тиснява, в результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    вибори партії президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ