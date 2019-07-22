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    Новини

    ЦВК опрацювала 1,5% протоколів

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    ЦВК опрацювала 1,5% протоколів

    Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року

    Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1,5% протоколів на вибори в Раду.

    Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

    За результатами підрахунку 1,5% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

    «Слуга народу» - 38.56%;
    «Батьківщина» - 10.92%;
    «Європейская солідарність» - 8.87%;
    «Опозиційна платформа «За життя» - 8.56%;
    Радикальна партія Олега Ляшка - 7.96%;
    «Голос» - 5.90%.

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    Відзначимо, о 22:00 Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      38.99%
    • Батьківщина
      11.18%
    • Європейська солідарність
      8.64%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      8.03%
    • ОПЗЖ
      7.10%
    • Голос
      6.00%
    • Українська стратегія Гройсмана
      3.55%
    • Сила і честь
      3.46%
    • Опозиційний блок
      3.40%
    • Свобода
      3.28%
    • Партія Шарія
      1.26%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Партія зелених України
      0.99%
    • Аграрна партія України
      0.81%
    • Самопоміч
      0.56%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.44%
    • Сила людей
      0.44%
    • Патріот
      0.22%
    • Сила права
      0.19%
    • Соціальна справедливість
      0.14%
    • Факел
      0.09%
    • Незалежність
      0.06%

    За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК вибори За життя
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