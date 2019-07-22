ЦВК опрацювала 1,5% протоколів
Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року
Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1,5% протоколів на вибори в Раду.
Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.
За результатами підрахунку 1,5% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:
«Слуга народу» - 38.56%;
«Батьківщина» - 10.92%;
«Європейская солідарність» - 8.87%;
«Опозиційна платформа «За життя» - 8.56%;
Радикальна партія Олега Ляшка - 7.96%;
«Голос» - 5.90%.
Відзначимо, о 22:00 Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.
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Слуга народу38.99%
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Батьківщина11.18%
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Європейська солідарність8.64%
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Радикальна партія Олега Ляшка8.03%
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ОПЗЖ7.10%
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Голос6.00%
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Українська стратегія Гройсмана3.55%
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Сила і честь3.46%
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Опозиційний блок3.40%
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Свобода3.28%
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Партія Шарія1.26%
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Громадянська позиція1.08%
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Партія зелених України0.99%
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Аграрна партія України0.81%
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Самопоміч0.56%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.44%
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Сила людей0.44%
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Патріот0.22%
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Сила права0.19%
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Соціальна справедливість0.14%
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Факел0.09%
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Незалежність0.06%
За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.
Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.